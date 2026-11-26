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आयोग के ब्योरे के अनुसार यह माैका डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए है। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि जो अभ्यर्थी 23 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित पीएसटी में शामिल नहीं सके और शुक्रवार को होने वाले पीएसटी में भी शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें 28 नवंबर को एक मौका मिलेगा। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के अनुसार निर्धारित स्थान पर सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना होगा। सुबह 8:30 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अंतिम अवसर के बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अलग से कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आयोग डाक या ईमेल के माध्यम से कोई अलग से जानकारी भी नहीं भेजेगा।

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चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अनुपस्थित रहे पुरुष अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के लिए एक अंतिम अवसर देने का फैसला लिया है। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अब शनिवार को पीएसटी दे सकते हैं। वन विभाग के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय लिया गया है।