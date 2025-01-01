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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला सिटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अंबाला शहर में भव्य श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह मंदिर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की। जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह अनुष्ठान संपन्न हुआ।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह मंदिर अंबाला आने वाले हर श्रद्धालु को अयोध्या और रामलला के दिव्य दर्शनों की अनुभूति कराएगा। उन्होंने प्रभु श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम केवल अयोध्या तक सीमित नहीं हैं। वे कण-कण और हर भक्त के हृदय में बसते हैं। उन्होंने ऐसे पुण्य कार्यों को धन, श्रम और निस्वार्थ सेवा का संगम बताया। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने दीवान मंगत राय रामा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की।केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईंमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इसका एक उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति भी एक बड़ी उपलब्धि है। तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति और नक्सलवाद का खात्मा भी केंद्र सरकार के कार्यों में शामिल हैं।राम भारतीय संस्कृति के प्राण : अवधेशानंदकार्यक्रम में जूनापीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत की पहली गूंज राम हैं। राम केवल एक नाम नहीं हैं। वे धर्म, सत्य, मर्यादा और पुरुषार्थ के साक्षात स्वरूप हैं। राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। उन्होंने बताया कि राम नाम के स्मरण से हताश व्यक्ति में भी नई ऊर्जा आती है।दो चरणों में पूरा होगा निर्माणट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल ने मंदिर निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण दो चरणों में पूरा होगा। मुख्य मंदिर के साथ एक हजार लोगों की क्षमता वाला सभागार बनेगा। इसमें एक लंगर हॉल भी शामिल होगा। ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक पवन जिंदल ने समाज से अपनी आय का एक प्रतिशत दान करने का आग्रह किया। पूर्व राज्यमंत्री असीम गोयल ने कहा कि यह मंदिर अंबाला के गौरव को बढ़ाएगा। कार्यक्रम में गायक विवेक सबलोक ने राम भजनों से समां बांधा। मेयर अक्षिता सैनी, जिलाधिकारी सचिन गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत उपस्थित रहे।