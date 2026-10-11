फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   URMU leaders honored

Ambala News: यूआरएमयू नेताओं का किया सम्मान

Sun, 11 Oct 2026 03:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:15 AM IST
विज्ञापन
URMU leaders honored
अंबाला। राम जन्मभूमि अयोध्या कैंट में आयोजित उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (यूआरएमयू) की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में अंबाला और लखनऊ मंडल का मान बढ़ा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान यूआरएमयू अंबाला के मंडल सचिव एवं एजीएस मनमीत सिंह और मंडल अध्यक्ष नीतीश शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए लखनऊ मंडल द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह में सीडब्लयूसी के केंद्रीय पदाधिकारी और देश के विभिन्न मंडलों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed