Ambala News: यूआरएमयू नेताओं का किया सम्मान

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अंबाला। राम जन्मभूमि अयोध्या कैंट में आयोजित उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (यूआरएमयू) की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में अंबाला और लखनऊ मंडल का मान बढ़ा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान यूआरएमयू अंबाला के मंडल सचिव एवं एजीएस मनमीत सिंह और मंडल अध्यक्ष नीतीश शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए लखनऊ मंडल द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह में सीडब्लयूसी के केंद्रीय पदाधिकारी और देश के विभिन्न मंडलों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाद