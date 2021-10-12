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अंबाला सिटी। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मोबाइल फोन हैक कर 2,18,756 रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में आगरा से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों जगनेर रोड, राधे वाली गली निवासी अजरूदीन खान और ईदगाह बाग नानक चंद निवासी सन्नी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनसे ठगी की रकम बरामद करने और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक रोहताश के अनुसार, जिले के नग्गल गांव निवासी गुरदीप सिंह ने 12 अक्तूबर को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि 8 से 10 अक्तूबर के बीच अज्ञात आरोपियों ने उनका मोबाइल हैक कर कुल 2,18,756 रुपये निकाल लिए। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर थाना साइबर क्राइम प्रभारी उप निरीक्षक संदीप कुमार के नेतृत्व में एएसआई रोहताश व पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई।तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम ने आगरा, उत्तर प्रदेश में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो दिन की रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से ठगी के तरीके, संभावित अन्य साथियों की भूमिका और निकाली गई राशि के रूट को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।