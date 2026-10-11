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Ambala News: मोबाइल लूटने के दो आरोपी गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 03:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:13 AM IST
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Two accused arrested for mobile robbery
बराड़ा। मलिकपुर गांव में हुई मोबाइल लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सीआईए-2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।
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जांच अधिकारी मुख्य सिपाही सुनील कुमार ने बताया कि 1 सितंबर को नीरज ने शिकायत दी थी कि बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच सीआईए-2 को सौंपी गई। सीआईए-2 प्रभारी रवि कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी मदद से आरोपियों की पहचान थंबड़ गांव निवासी सागर और अमित सिंह उर्फ बल्लु के रूप में की। पुलिस ने दोनों को काबू कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संवाद
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