Ambala News: मोबाइल लूटने के दो आरोपी गिरफ्तार

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जांच अधिकारी मुख्य सिपाही सुनील कुमार ने बताया कि 1 सितंबर को नीरज ने शिकायत दी थी कि बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच सीआईए-2 को सौंपी गई। सीआईए-2 प्रभारी रवि कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी मदद से आरोपियों की पहचान थंबड़ गांव निवासी सागर और अमित सिंह उर्फ बल्लु के रूप में की। पुलिस ने दोनों को काबू कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संवाद

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बराड़ा। मलिकपुर गांव में हुई मोबाइल लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सीआईए-2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।