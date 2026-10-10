फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Trains bound for Delhi come to a halt: 10 trains, including the Rajdhani and Shatabdi, cancelled

दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के पहिए थमे: राजधानी और शताब्दी समेत 10 ट्रेनें रद, अंबाला में पुलिस अलर्ट मोड पर

Sat, 10 Oct 2026 01:28 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 10 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

रेलवे लाइनों पर चल रहे सुरक्षा कार्य को लेकर अलग-अलग जगह पर ब्लॉक लिए गए हैं। इसलिए ट्रेनों को रद करने का फैसला किया गया है। इसके तहत कंफर्म टिकट यात्रियों को संदेश भेजे जा रहे हैं। 

विज्ञापन
Trains bound for Delhi come to a halt: 10 trains, including the Rajdhani and Shatabdi, cancelled
अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। फाइल फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन से ठीक पहले रेलवे ने दर्जनों प्रमुख ट्रेनों को रद कर दिया है। राजधानी में प्रदर्शन के दौरान जुटने वाली भीड़ को आयोजन स्थल तक पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से ट्रेनों के निरस्तीकरण की चर्चाओं के बीच, रेलवे प्रशासन ने आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है।

विज्ञापन


रेलवे के अनुसार, ट्रेनों का यह निरस्तीकरण सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों और रेल ट्रैक पर चल रहे रखरखाव और तकनीकी ब्लॉक के कारण किया गया है। उत्तर रेलवे की सूची के अनुसार 10 अक्तूबर को दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने-जाने वाली प्रमुख प्रीमियम, सुपरफास्ट व एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन ठप रहेगा। कई ट्रेनों को रैक उपलब्ध न होने के कारण रद घोषित किया गया है।
विज्ञापन


आज निरस्त रहने वाली मुख्य ट्रेनें
रेलवे नोटिस के अनुसार, 10 अक्तूबर को नई दिल्ली और निजामुद्दीन से संचालित होने वाली प्रमुख ट्रेनों की सूची इस प्रकार है। ट्रेन नंबर 12058 / 12057 दौलतपुर चौक-नई दिल्ली-दौलतपुर चौक जनशताब्दी एक्सप्रेस, 12056 देहरादून-नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस, 12014/12006 अमृतसर-नई दिल्ली और कालका-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, 12033/12034 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली व नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस, 82501/82502, 14211/12420, 15303/15305/15306/15307 पैसेंजर, 20451/12452, 22182/12190/12122, 12560/12582, 12418/12276, 12448, 12302, 12314, 20802, 12310/12394/22362, 12445/22461/04081 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति व स्पेशल ट्रेन शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिकारी के अनुसार
रेलवे लाइनों पर चल रहे सुरक्षा कार्य को लेकर अलग-अलग जगह पर ब्लॉक लिए गए हैं। इसलिए ट्रेनों को रद करने का फैसला किया गया है। इसके तहत कंफर्म टिकट यात्रियों को संदेश भेजे जा रहे हैं। वहीं स्टेशन पर भी टिकट रिफंड के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। - यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed