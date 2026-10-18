फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Three wagons of a goods train derailed on the Bathinda-Rampuraphul route.

Ambala News: बठिंडा-रामपुराफूल मार्ग पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के तीन डिब्बे

Sun, 18 Oct 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Three wagons of a goods train derailed on the Bathinda-Rampuraphul route.
अंबाला रेल मंडल के अधीन बठिंडा-रामपुरा फूल सेक्शन पर उतरे मालगाड़ी के ​डिब्बे। रेलवे
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। बठिंडा-रामपुराफूल रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। नई कारों (मारुति गाड़ियों) को लेकर बठिंडा से अंबाला की ओर आ रही इस मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना के बाद मुख्य रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया।
इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे हुई। मालगाड़ी जैसे ही रामपुराफूल स्टेशन के पास पहुंची, उसके पहियों और तकनीकी खराबी के चलते डिब्बे अचानक ट्रैक से उतर गए। हादसे की सूचना डीआरएम सहित उच्च अधिकारियों को दी गई।
विज्ञापन

घटना की गंभीरता को देखते हुए अंबाला मंडल के डीआरएम विनोद भाटिया तकनीकी टीम और राहत दल के साथ मौके पर पहुंचे। आखिरकार, करीब 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार सुबह लगभग 9 बजे ट्रैक को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया और रेल यातायात को सुचारू किया गया।

अंबाला रेल मंडल के अधीन बठिंडा-रामपुरा फूल सेक्शन पर उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। रेलवे

अंबाला रेल मंडल के अधीन बठिंडा-रामपुरा फूल सेक्शन पर उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। रेलवे

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed