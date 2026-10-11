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Ambala News: लालबत्ती पार करने की होड़ में भिड़ीं तीन गाड़ियां

Sun, 11 Oct 2026 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:11 AM IST
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Three vehicles collided while trying to cross a red light
अंबाला छावनी के कैपिटल चौक पर पास हुए हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़ व पहुंची पुलिस। सोशल मीडिया - फोटो : samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। छावनी के व्यस्त कैपिटल चौक पर शनिवार को एक बार फिर जल्दबाजी का खामियाजा चालकों को भुगतना पड़ा। ट्रैफिक लाइट बदलने से पहले निकलने की होड़ में तीन गाड़ियां एक-दूसरे के पीछे आपस में जा टकराईं। इस हादसे में किसी का बंपर टूट गया तो किसी गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
प्रत्यक्षदर्शी गोपाल, मनप्रीत व संदीप के मुताबिक, चौक पर वाहन चालकों के बीच यह अंदेशा था कि कहीं लाल बत्ती न हो जाए। इसके कारण उनमें तेजी से निकलने की होड़ मची हुई थी। इसी जल्दबाजी के कारण आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगाए और पीछे आ रही गाड़ियां संभल नहीं पाईं, जिससे एक के बाद एक तीनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।
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आपसी समझौते से निपटा मामला
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात सुचारू करवाया। जांच अधिकारी सुखबीर ने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है। दोनों पक्षों ने मौके पर ही आपसी राजीनामा कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी कर मामला शांत कर दिया।
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