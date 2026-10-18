फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Three matches were drawn, one ended in a 1-1 draw.

Ambala News: तीन मैच ड्रॉ, एक छूटा 1-1 की बराबरी पर

Sun, 18 Oct 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Three matches were drawn, one ended in a 1-1 draw.
अंबाला छावनी में आयोजित फुटबाल मैच में ​भिड़ते ​खिलाड़ी। सभा
अंबाला। द्वितीय महिंदर सिंह मेमोरियल अंडर-14 (बॉयज) फुटबॉल लीग के तहत शनिवार को तीन रोमांचक मुकाबले खेले गए। इनमें से दो मैच गोलरहित ड्रॉ रहे, जबकि एक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।
विज्ञापन

दिन का पहला मैच आर्मी पब्लिक स्कूल और केवी नंबर-तीन के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन कोई गोल नहीं कर सकिं और मैच गोलरहित ड्रॉ रहा। दूसरा मुकाबला एसडी विद्या स्कूल और जूनियर हीरोज फुटबॉल टीम के बीच हुआ।
विज्ञापन

इस मैच में भी खिलाड़ियों ने कई मौके बनाए, पर गोल करने में नाकाम रहे और यह भी बिना किसी गोल के बराबरी पर छूटा। तीसरा और अंतिम मैच डीएवी रिवर साइड और केवी नंबर-एक की टीमों के बीच खेला गया। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में डीएवी के समर ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके तुरंत बाद, केवी नंबर-एक के दिवांश ने फील्ड गोल दागकर अपनी टीम को 1-1 की बराबरी पर ला दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रविवार को होंगे छह मुकाबले : यह प्रतियोगिता फुटबॉल लवर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मदन लाल यादव, अशोक शर्मा, सुभाष सैनी और सुखविंदर सिंह (काका) मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed