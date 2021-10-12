Ambala News: अनाज मंडी में नहीं धान उतारने की जगह, ट्रैक्टर-ट्राॅलियों की लगी कतार

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नंबर गेम-16,200 मीट्रिक टन धान की आवक5,509.2 मीट्रिक टन धान की खरीद9,300 क्विंटल धान का हुआ उठानसंवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। अनाज मंडियों में धान की आवक तेजी से बढ़ने के साथ ही व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। अंबाला छावनी स्थित मोहड़ा की नई अनाज मंडी में धान उतारने और सुखाने के लिए जगह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मंडी परिसर में जगह न होने के कारण किसान अनाज मंडी के बाहर ट्रैक्टर-ट्रालियों की कतारें लगाकर बारी का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं।मंडी में जगह न मिलने से परेशान किसान अब मंडी के बाहर मुख्य सड़कों के किनारे धान फैलाकर सुखा रहे हैं। वह दिन-रात वहीं सड़क किनारे पहरा भी दे रहे हैं। खुले में पड़ा धान और सड़क किनारे खड़ी ट्रालियों के कारण किसानों को धान चोरी और दुर्घटना का भय सता रहा है।तीन दिन से सड़क पर जमाया डेरादुखेड़ी गांव निवासी किसान श्याम सिंह राणा ने बताया कि उन्हें मंडी में आए तीन दिन हो चुके हैं। शुरुआती दो दिनों तक मंडी के भीतर धान उतारने के लिए जगह भी नहीं मिली। मजबूरी में तीसरे दिन उन्होंने मंडी के बाहर सड़क पर धान सूखने के लिए डाला। उन्होंने बताया कि रात के समय सड़क किनारे मच्छरों की भरमार है। जिससे बचने के लिए मच्छरदानी लगानी पड़ रही है। इलाके में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे धान चोरी का डर लगा रहता है। ऐसे में दिन के साथ-साथ पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ रही है।ट्राॅलियों में लदा पड़ा धानकिसान बलदेव सिंह ने बताया कि दो दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें मंडी में जगह नसीब नहीं हुई। उनकी दो ट्राॅलियां धान से लदी हुई मंडी के बाहर ही खड़ी हैं। मंडी में शेड और फड़ पहले से फुल हैं, जिसके कारण न तो खरीद सही समय पर हो पा रही है और न ही उठान की रफ्तार तेज है। ऐसे में अगर अगर मंडी प्रशासन जल्द उठान प्रक्रिया में तेजी लाकर जगह खाली नहीं कराता, तो आने वाले दिनों में स्थिति अधिक खराब हो सकती है।95 प्रतिशत सूखे धान की नही हो रही खरीदकिसान प्रीतम सिंह ने कहा कि दो दिन से सड़क पर सुखाने के बाद उनका धान 95 प्रतिशत तक सूख चुका है, लेकिन फिर भी खरीद नहीं की जा रही है। अधिकारी जब धान जांचने आते हैं, तो वे सबसे नीचे सड़क से धान उठाकर चेक करते हैं। वहां मामूली नमी मिलते ही खरीद रोक दी जाती है।अब तक 1,866 गेट पास जारीमंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने बताया कि छावनी के मोहड़ा स्थित नई अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू होते ही फसलों की आवक तेज हो गई है। इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में अब तक 1,866 गेट पास जारी किए गए हैं।