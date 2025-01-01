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अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर की सुस्त कार्यप्रणाली और ठेकेदारों की बेरुखी के कारण छावनी वासियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं फाइलों में ही दबकर रह गई हैं। सुभाष पार्क स्थित ओपन एयर थियेटर में साउंड सिस्टम लगाने और विभिन्न चौराहों व पार्कों के फव्वारों को दुरुस्त करने के लिए चौथी बार लगाई गई निविदा भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। लगातार चार बार टेंडर रद्द या रिकॉल होने से 23.36 लाख रुपये की ये दोनों विकास परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं।कार्यक्रमों पर लगा ब्रेक, लोग निराशसुभाष पार्क छावनी का प्रमुख पर्यटन और सैरगाह स्थल है। यहां बने ओपन एयर थियेटर में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 7,12,912 रुपये की लागत से आधुनिक साउंड सिस्टम लगाया जाना था। ठेकेदारों के आगे न आने के कारण यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है। साउंड सिस्टम न होने से थियेटर की रौनक गायब है और स्थानीय संस्थाओं को कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।जंग खा रही लाखों की मशीनरीदूसरी ओर, नगर परिषद अंबाला सदर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगे फव्वारों के संचालन और रखरखाव के लिए 16.23 लाख की अनुमानित लागत तैयार की गई थी। चौथी बार टेंडर आमंत्रित करने के बावजूद किसी भी फर्म ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। लंबे समय से बंद पड़े इन फव्वारों की कीमती मोटरें, पंप और लाइटें देखरेख के अभाव में जंग खाकर खराब हो रही हैं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द सुध नहीं ली गई तो करोड़ों की लागत से बने ये फव्वारे पूरी तरह कबाड़ हो जाएंगे।अब शर्तों में बदलाव की तैयारीलगातार चौथी बार निविदा विफल होने के बाद अब नगर परिषद के इंजीनियरिंग विंग के सामने इन कार्यों को करवाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा टेंडर न डालने के पीछे कम रेट या सख्त शर्तों को कारण माना जा रहा है। अब परिषद अधिकारी एस्टीमेट और टेंडर की शर्तों की समीक्षा कर पांचवीं बार निविदा जारी करने की तैयारी में जुट गए हैं।अभियांत्रिकी विभाग से जानकारी ली गई है। दोनों कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, लेकिन नियमों के तहत तीन एजेंसियों का निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेना जरूरी है, लेकिन मात्र दो ने ही निविदा में हिस्सा लिया है। इसलिए अब मैनुअल तरीके से दोनों निविदाओं को सिरे चढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है।गुलशन, सचिव, नगर परिषद, अंबाला।