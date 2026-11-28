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अंबाला सिटी। सिरसा के महिला पुलिस थाने के बाहर हुए ग्रेनेड हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को विशेष अदालत से अहम अनुमति मिली है। विशेष न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत ने अमृतसर के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), मन्नांवाला से जब्त नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) को उन्नत फॉरेंसिक जांच और डाटा रिकवरी के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट-इन), नई दिल्ली भेजने की मंजूरी दे दी है।एनआईए का उद्देश्य घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज रिकवर करना है, जो पहले की जांच में नहीं मिल सकी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 नवंबर 2025 को सिरसा महिला पुलिस थाने के पास आतंकी साजिश के तहत ग्रेनेड हमला किया गया था।जांच में सामने आया कि 22 नवंबर को आरोपी गुरजंट सिंह ने सह-आरोपी राजबीर उर्फ फौजी के निर्देश पर डीपीएस मन्नांवाला के बाहर धीरज उर्फ धीरू और विकास उर्फ विक्की को हैंड ग्रेनेड सौंपा था। हरियाणा पुलिस ने स्कूल का एनवीआर जब्त कर जांच के लिए सीएफएल, पंचकूला भेजा था। ब्यूरो