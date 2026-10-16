Ambala News: सांसद ने सुनीं किसानों और आढ़तियों की समस्याएं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
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नारायणगढ़। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद वरुण चौधरी ने नारायणगढ़ अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनीं।
सांसद ने पोर्टल पर प्रति एकड़ 26.26 क्विंटल की निर्धारित कैप को तुरंत हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। खरीद के 20 दिन बाद भी कई पोर्टल वेरिफाइड न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शेलर तक धान पहुंचने के बाद 72 घंटे की प्रक्रिया के कारण भुगतान में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसे खरीद के समय ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंडियों में धान के बड़े ढेर लगने और लिफ्टिंग में देरी से किसानों व आढ़तियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष दुष्यंत चौहान और वरिष्ठ नेता अशोक मेहता भी मौजूद रहे।
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सांसद ने पोर्टल पर प्रति एकड़ 26.26 क्विंटल की निर्धारित कैप को तुरंत हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। खरीद के 20 दिन बाद भी कई पोर्टल वेरिफाइड न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शेलर तक धान पहुंचने के बाद 72 घंटे की प्रक्रिया के कारण भुगतान में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसे खरीद के समय ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंडियों में धान के बड़े ढेर लगने और लिफ्टिंग में देरी से किसानों व आढ़तियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष दुष्यंत चौहान और वरिष्ठ नेता अशोक मेहता भी मौजूद रहे।
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