Ambala News: सांसद ने सुनीं किसानों और आढ़तियों की समस्याएं

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सांसद ने पोर्टल पर प्रति एकड़ 26.26 क्विंटल की निर्धारित कैप को तुरंत हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। खरीद के 20 दिन बाद भी कई पोर्टल वेरिफाइड न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शेलर तक धान पहुंचने के बाद 72 घंटे की प्रक्रिया के कारण भुगतान में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसे खरीद के समय ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंडियों में धान के बड़े ढेर लगने और लिफ्टिंग में देरी से किसानों व आढ़तियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष दुष्यंत चौहान और वरिष्ठ नेता अशोक मेहता भी मौजूद रहे।