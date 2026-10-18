Ambala News: सरकार का पुतला किया गया दहन

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धान खरीद पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार का विरोध किया गया। इसके साथ ही सरकार का पुतला दहन भी किया गया।

युवा किसान नेता चमन लाल के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में उन्होंने सरकार से पोर्टल में सुधार की मांग की। जिससे कि किसानों की समस्या दूर हो सके। संवाद

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नारायणगढ़। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसान नेताओं ने लोटों गांव में भाजपा के पूर्व विधायक पवन सैनी के कार्यालय के सामने शनिवार को प्रदर्शन किया।