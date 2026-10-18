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Ambala News: सरकार का पुतला किया गया दहन

Sun, 18 Oct 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:57 AM IST
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The effigy of the government was burnt
नारायणगढ़। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसान नेताओं ने लोटों गांव में भाजपा के पूर्व विधायक पवन सैनी के कार्यालय के सामने शनिवार को प्रदर्शन किया।
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धान खरीद पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार का विरोध किया गया। इसके साथ ही सरकार का पुतला दहन भी किया गया।
युवा किसान नेता चमन लाल के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में उन्होंने सरकार से पोर्टल में सुधार की मांग की। जिससे कि किसानों की समस्या दूर हो सके। संवाद
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