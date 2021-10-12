Ambala News: कथा में सुदामा के चरित्र का किया वर्णन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:28 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:28 AM IST
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अंबाला सिटी। सेक्टर नौ अर्बन एस्टेट स्थित श्री शिवधाम मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आध्यात्मिक महोत्सव में ब्रह्मचारी गौलावनंद महाराज ने श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया, इसके अलावा उन्होंने सुदामा के चरित्र का वर्णन किया। यह कथा गीता मूर्ति दादा गुरुदेव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित करवाई जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का भक्तिमय वातावरण हो गया। संवाद
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