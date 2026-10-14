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Ambala News: तनेजा पब्लिक स्कूल ने जीती क्रिकेट चैंपियनशिप

Wed, 14 Oct 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:02 AM IST
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Taneja Public School won the cricket championship
अंबाला छावनी के तेपला गांव ​स्थित तनेजा प​ब्लिक स्कूल में पदक दिखाते ​खिलाड़ी। प्रवक्ता
अंतर-विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में मिली कामयाबी
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। तनेजा पब्लिक स्कूल ने अंतर-विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में अंडर-11 और अंडर-14 बालक वर्ग की दोनों चैंपियनशिप जीतकर दोहरा गौरव हासिल किया है। टूर्नामेंट के दौरान स्कूल के खिलाड़ियों ने मैदान पर उत्कृष्ट तालमेल, खेल कौशल और अदम्य दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। कड़े मुकाबले वाले इस टूर्नामेंट में अंडर-11 बालक क्रिकेट टीम ने शुरुआत से ही बेहतरीन प्रदर्शन किया।
टीम ने निर्विवाद विजेता के रूप में अपनी जगह बनाई। इसके बाद अंडर-14 बालक क्रिकेट टीम ने भी पिच पर अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने पीपी कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही दिन की दूसरी विजेता ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया।
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प्रिंसिपल और प्रबंधन ने दी बधाई
स्कूल प्रिंसिपल शालू भसीन ने दोनों विजेता टीमों और उनके कोच को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दोहरी जीत छात्रों की कड़ी मेहनत, अनुशासित प्रशिक्षण और सच्ची खेल भावना का परिणाम है। भसीन ने विश्वास जताया कि इन खिलाड़ियों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल अध्यक्ष तिलक राज तनेजा, उपाध्यक्ष आशीष, मैनेजर नवीन भाटिया और सचिव संगीत तनेजा ने भी युवा एथलीटों के समर्पण और शानदार प्रदर्शन की सराहना की।
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