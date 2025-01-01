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Ambala News: जोनल यूथ फेस्टिवल में प्रतिभा दिखाएंगे विद्यार्थी

Tue, 06 Oct 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:40 AM IST
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Students will showcase their talent in the Zonal Youth Festival.
जीएमएन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. रोहित दत्त।
- 21 अक्तूबर से जीएमएन कॉलेज में होगा आयोजन, 40 विधाओं में करेंगे प्रतिभाग
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। गांधी मेमोरियल नेशनल (जीएमएन) कॉलेज में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 21 से 23 अक्तूबर तक तीन दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल आयोजित होगा। इस युवा महोत्सव में अंबाला जोन से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों के सैकड़ों युवा कलाकार अपनी कला, सृजनात्मकता और सांस्कृतिक कौशल का शानदार प्रदर्शन करेंगे।
तीन दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्यिक और ललित कला समेत कुल 40 विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। महोत्सव के दौरान लोकगीत, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, नाटक, एकांकी, वाद-विवाद, भाषण, कविता पाठ, चित्रकला और रंगोली जैसी प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आगे इंटर-जोनल यूथ फेस्टिवल में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
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कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कहा कि यह महोत्सव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का एक बेहतरीन मंच है। जीएमएन कॉलेज के लिए इसकी मेजबानी करना गर्व का विषय है। आयोजन को सुव्यवस्थित और यादगार बनाने के लिए कॉलेज स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन कर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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कॉलेज प्रबंधन समिति ने भी इस आयोजन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ऐसे महोत्सव युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। प्रबंधन ने आयोजन को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है।

युवा एवं सांस्कृतिक मामलों के डीन डॉ. चंद्रपाल पूनिया ने बताया कि प्रतिभागियों की सुविधा के लिए मंच व्यवस्था, पंजीकरण, आतिथ्य, भोजन, आवास और परिवहन जैसे सभी जरूरी प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कॉलेज इस भव्य आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।
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