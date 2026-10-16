Ambala News: 19 को होगा राज्य स्तरीय कुश्ती अखाड़ा और केसरी कुमार दंगल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

अंबाला। जिले में 19 अक्तूबर को राज्य स्तरीय कुश्ती अखाड़ा और केसरी कुमार दंगल (पुरुष व महिला) का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल विभाग की ओर से जिले की टीमों के चयन को लेकर आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी गई है।इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका है। जिले की टीमों का चयन करने के लिए विशेष ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। यह चयन प्रक्रिया वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के नजदीक स्थित एससी हॉस्टल में संपन्न होगी। खेल विभाग ने सभी इच्छुक और योग्य पहलवानों से समय पर ट्रायल स्थल पर पहुंचने की अपील की है।ट्रायल में भाग लेने के लिए आने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाने होंगे। इसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र (आयु की पुष्टि के लिए), परिवार पहचान पत्र और हाल ही की दो पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित की गई हैं। जिला खेल अधिकारी राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि जिले के सभी पहलवान निर्धारित तिथि पर अपने सभी मूल दस्तावेजों और निर्धारित वजन के साथ समय पर उपस्थित हों ताकि उनके चयन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।विभिन्न आयुवर्ग और वजन श्रेणियांइस प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष व महिला, केसरी कुमार टाइटल, केसरी-मिट्टी पुरुष वर्ग के साथ-साथ अंडर-17 और अंडर-20 (पुरुष व महिला) आयुवर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। ट्रायल के लिए वजन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इसमें फ्री स्टाइल (पुरुष) के तहत 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 और 125 किलोग्राम, ग्रेको रोमन (पुरुष) के तहत 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 और 130 किलोग्राम, महिला कुश्ती के तहत 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 और 76 किग्रा वर्ग निर्धारित किया गया है। हरियाणा कुमार (पुरुष - फ्री स्टाइल) के तहत 62 से 74 किग्रा, हरियाणा कुमारी (महिला) के तहत अंडर 62 किग्रा, हरियाणा केसरी (पुरुष - फ्री स्टाइल) 74 किग्रा, हरियाणा केसरी (महिला) 62 किग्रा, हरियाणा कुमार (ग्रेको रोमन) अंडर 77 किग्रा, हरियाणा केसरी 77 से 130 किग्रा, हरियाणा केसरी (मिट्टी) 80+ किग्रा।