Ambala News: छह साल के बच्चे को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती

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गांव फैजलपुर निवासी राहुल ने बताया कि उसका छह वर्षीय का बेटा सहस्र शुक्रवार दोपहर को घर के अंदर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां अचानक एक सांप आ गया और बच्चे की जांघ पर काट लिया। सांप के काटने से सहस्र जोर-जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। मां ने बच्चे से पूछा तो उसने सांप के काटने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजन ने उसकी जांघ को कपडे़ से बांध दिया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकाें ने उसका उपचार शुरू किया।