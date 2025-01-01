Ambala News: छह साल के बच्चे को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:07 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:07 AM IST
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अंबाला। गांव फैजलपुर में घर में छह साल के मासूम बच्चे को सांप ने डंस लिया। इस दाैरान समय रहते परिजनों को घटना की जानकारी मिल गई और वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। इससे बच्चे की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है।
गांव फैजलपुर निवासी राहुल ने बताया कि उसका छह वर्षीय का बेटा सहस्र शुक्रवार दोपहर को घर के अंदर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां अचानक एक सांप आ गया और बच्चे की जांघ पर काट लिया। सांप के काटने से सहस्र जोर-जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। मां ने बच्चे से पूछा तो उसने सांप के काटने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजन ने उसकी जांघ को कपडे़ से बांध दिया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकाें ने उसका उपचार शुरू किया।
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गांव फैजलपुर निवासी राहुल ने बताया कि उसका छह वर्षीय का बेटा सहस्र शुक्रवार दोपहर को घर के अंदर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां अचानक एक सांप आ गया और बच्चे की जांघ पर काट लिया। सांप के काटने से सहस्र जोर-जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। मां ने बच्चे से पूछा तो उसने सांप के काटने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजन ने उसकी जांघ को कपडे़ से बांध दिया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकाें ने उसका उपचार शुरू किया।
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