Ambala News: दुकानदार की मोटरसाइकिल चोरी

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1 सितंबर की रात 9:30 बजे उन्होंने अपनी हीरो होंडा स्पलेंडर प्लस दुकान के बाहर खड़ी की थी। सीजन के चलते दुकान पर भीड़ थी, जिस कारण चाबी बाइक में ही लगी रह गई। जब वह कुछ समय बाद वापस आए तो बाइक गायब थी। उन्होंने पुलिस चौकी कलालटी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर घटनास्थल का मुआयना किया गया है। संवाद

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मुलाना। पुलिस चौकी कलालटी क्षेत्र से एक मिठाई विक्रेता की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महुआखेड़ी गांव, थाना नारायणगढ़ निवासी विकास कुमार ने बताया कि वह तहलड़ी गुजरान बस अड्डे पर अमरनाथ स्वीट हाउस के नाम से दुकान चलाते हैं।