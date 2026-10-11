फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Shopkeeper's motorcycle stolen

Ambala News: दुकानदार की मोटरसाइकिल चोरी

Sun, 11 Oct 2026 03:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:12 AM IST
विज्ञापन
Shopkeeper's motorcycle stolen
मुलाना। पुलिस चौकी कलालटी क्षेत्र से एक मिठाई विक्रेता की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महुआखेड़ी गांव, थाना नारायणगढ़ निवासी विकास कुमार ने बताया कि वह तहलड़ी गुजरान बस अड्डे पर अमरनाथ स्वीट हाउस के नाम से दुकान चलाते हैं।
विज्ञापन

1 सितंबर की रात 9:30 बजे उन्होंने अपनी हीरो होंडा स्पलेंडर प्लस दुकान के बाहर खड़ी की थी। सीजन के चलते दुकान पर भीड़ थी, जिस कारण चाबी बाइक में ही लगी रह गई। जब वह कुछ समय बाद वापस आए तो बाइक गायब थी। उन्होंने पुलिस चौकी कलालटी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर घटनास्थल का मुआयना किया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed