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अंबाला। मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना के तहत शुक्रवार को एसडीएम ने पंजोखरा साहिब, गरनाला और बब्याल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रस्ताव रजिस्टर की जांच की और विकास कार्यों का विवरण देखा।इसके बाद उन्होंने स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशाला (साइंस लैब), कंप्यूटर लैब, आईटी और कृषि प्रयोगशाला (एग्रीकल्चर लैब) का निरीक्षण कर उपकरणों व कार्यप्रणाली को परखा। उन्होंने स्कूलों में बने किचन गार्डन की सराहना की और मिड-डे मील की गुणवत्ता व स्वच्छता की भी जांच की। इस अवसर पर एसडीएम ने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों को रटने के बजाय विषय को समझकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लड़कों को भी गृह विज्ञान विषय चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह जीवन कौशल से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने स्कूल स्टाफ को परिसर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को निरंतर बनाए रखने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।