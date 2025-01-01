Ambala News: आरपीएफ व जीआरपी ने चलाया चेकिंग अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:08 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
अंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेनों व परिसर में जहरखुरानी और साइबर ठगी रोकने के लिए संयुक्त जागरूकता एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया। आरपीएफ थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने यात्रियों को अनजान लोगों से खाने-पीने की वस्तुएं न लेने की सलाह दी। वहीं, जीआरपी प्रभारी हरीश कुमार ने लावारिस वस्तुओं से दूर रहने और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी साझा न करने की अपील की। इस दौरान डॉग स्क्वायड व मेटल डिटेक्टर से प्लेटफॉर्मों और प्रतीक्षालयों की गहन तलाशी ली गई तथा नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए। संवाद
विज्ञापन