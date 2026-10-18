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Ambala News: राघव और कृष्ण राणा ने कबड्डी में बढ़ाया मान

Sun, 18 Oct 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:40 AM IST
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Raghav and Krishna Rana brought glory to Kabaddi
मुलाना में  खिलाडियों के साथ सरपंच प्रवीन कुमार। प्रवक्ता
मुलाना। सोनीपत में आयोजित अंडर-17 कबड्डी राज्य प्रतियोगिता में मुलाना के उभरते खिलाड़ियों राघव राणा और कृष्ण राणा ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
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दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर ग्राम पंचायत मुलाना की ओर से विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
मुलाना के सरपंच प्रवीण कुमार ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। संवाद
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