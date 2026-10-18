Ambala News: कार्यक्रम का समाचार.. जांच शिविर में 980 लोगों ने उठाया लाभ

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अंबाला। रंगिया मंडी। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को आंबेडकर धर्मशाला में निशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री विज ने चिकित्सा स्टॉलों का अवलोकन किया और डॉक्टरों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। कुल 980 लोगों ने इस निशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया। कार्यक्रम के दौरान अनिल विज ने संयोजक ललता प्रसाद और सह-संयोजक शशि लोंगिया को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए गए ''सेवा संकल्प अभियान'' का हिस्सा था। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक आयोजित किया गया। संवाद