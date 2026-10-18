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Ambala News: प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन, 40 से अधिक प्रधानाचार्यों को मिला सम्मान

Sun, 18 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sun, 18 Oct 2026 02:59 AM IST
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Principal Conclave held; over 40 principals honored
अंबाला सिटी स्थित समभाव-समदृष्टि स्कूल में शनिवार को प्रिंसिपल कॉन्क्लेव के आयोजन पर मुख्य अति​
अंबाला सिटी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ओर से समभाव-समदृष्टि स्कूल में शनिवार को प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय मानवीय मूल्यों और सर्वांगीण विकास से शिक्षा को नई दिशा रखा गया था। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। फरीदाबाद से पहुंचे ट्रस्टी श्रीश गुप्ता और अंबाला सिटी इंचार्ज प्रियंका तनेजा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन में अंबाला सिटी व कैंट के 40 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत कथक गुरु अंजू मिगलानी के मार्गदर्शन में बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य से हुई।
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ट्रस्टी श्रीश गुप्ता ने चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा को आज की मुख्य जरूरत बताया। इस दौरान मुख्य अतिथि सुधीर कालरा को स्मृति चिह्न और उपस्थित प्रधानाचार्यों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि स्कूल का औपचारिक शुभारंभ 30 नवंबर को होगा, जिसमें किसी भी उम्र के लोग निशुल्क दाखिला ले सकते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट सदस्य सुरेंद्र ढींगड़ा, कृष्ण लाल छाबड़ा, मोहिंदर ढींगरा और विनोद ढींगरा उपस्थित रहे। संवाद
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