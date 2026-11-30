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विभाग के उपमंडल अधिकारी नवीन राठी ने बताया कि तीनों कार्यों के लिए ऑनलाइन बोलियां 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक बंद होंगी और उसी दिन दोपहर 1 बजे खोली जाएंगी। इच्छुक ठेकेदारों और फर्मों को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर पंजीकरण और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के माध्यम से आवेदन करना होगा।सेक्टर-10 स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल और आउटडोर एरिया पर खर्चसबसे बड़ा कार्य सिटी के सेक्टर-10 स्थित राजीव गांधी स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में विद्युत स्थापना की विशेष मरम्मत तथा बैडमिंटन हॉल व आउटडोर क्षेत्र में खराब रोशनी को बदलने का है। इसके लिए 11,32,309 रुपये का अनुमान रखा गया है और लगभग 22,640 रुपये की धरोहर राशि निर्धारित की गई है। इस कार्य के तहत 200 वाट की 60 और 150 वाट की 30 एलईडी फ्लड लाइटें, 18-22 वाट की 20 और 36 वाट की 10 एलईडी बैटन लाइटें, एमसीसीबी, एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पाइप व प्लेट अर्थिंग, भूमिगत केबल और एचडीपीई पाइप बिछाने का प्रावधान है। इसके अलावा 20 मीटर ऊंचाई तक बैडमिंटन हॉल के कार्य के लिए स्कैफोल्डिंग और 16 मीटर ऊंचे हाई मास्ट पोल के लिए कॉपर केबल लगाने का काम भी किया जाएगा। संवादलाहा व बिचपडी स्टेडियमों में भी होंगे विद्युत सुधार कार्यशहजादपुर क्षेत्र के लाहा गांव स्थित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी खेल स्टेडियम की विशेष मरम्मत के लिए 2,15,807 रुपये का टेंडर जारी किया गया है, जिसकी अनुमानित ईएमडी 4,320 रुपये है। वहीं, गांव बिचपड़ी स्थित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी खेल स्टेडियम की विशेष मरम्मत के लिए 2,22,026 रुपये का टेंडर निकाला गया है। इसके लिए लगभग 4,440 रुपये की ईएमडी तय की गई है। दोनों गांवों के स्टेडियमों में 48 इंच के 11-11 सीलिंग फैन, 2-2 एग्जॉस्ट फैन, 36 वाट की 27-27 एलईडी बैटन लाइटें, 100 वाट की 4-4 और 200 वाट की 5-5 फ्लड लाइटें, कॉपर वायरिंग, अर्थिंग, एलटी केबल तथा 1-1 एचपी पंप लगाने सहित अन्य विद्युत कार्य किए जाएंगे।