Ambala News: जिम्नास्टिक में गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों का दबदबा

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में एसजीएफआई स्कूल स्टेट रिद्मिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की इस स्पर्धा में गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों ने अधिकांश शीर्ष खिताब जीते। एईओ अमरिंद्र सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।चैंपियनशिप में गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली रहा। गुरुग्राम ने अंडर-14 और अंडर-17 टीम चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। अंडर-19 टीम चैंपियनशिप का खिताब भी गुरुग्राम के नाम रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी इन जिलों के खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण पदक जीते। अंडर-14 वर्ग में गुरुग्राम की सीरत और कायरा ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-17 में गुरुग्राम की मिश्का ने ऑल-राउंड प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। वहीं, अंडर-19 श्रेणी में कुरुक्षेत्र की ईशा ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में बाजी मारी। यह प्रतियोगिता राज्य के युवा जिम्नास्टों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई।अंडर-14 वर्ग में गुरुग्राम की सीरत और कायरा का जलवाअंडर-14 आयु वर्ग की टीम चैंपियनशिप में गुरुग्राम ने 126.10 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर 124.15 अंक के साथ एक अन्य टीम रही, जबकि रोहतक ने 69.85 अंक लेकर तीसरा स्थान पाया। ऑल-राउंड स्पर्धा में गुरुग्राम की सीरत ने 64.20 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। गुरुग्राम की कायरा 63.55 अंक के साथ दूसरे और अंबाला की सानवी तीसरे स्थान पर रहीं। व्यक्तिगत उपकरणों में भी गुरुग्राम की सीरत और कायरा ने रिबन, हूप और बॉल में शीर्ष स्थान हासिल किए। क्लब्स स्पर्धा में कायरा ने पहला और सीरत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-17 में मिश्का के शानदार प्रदर्शन से गुरुग्राम अव्वलअंडर-17 वर्ग में भी गुरुग्राम का दबदबा कायम रहा। टीम चैंपियनशिप में गुरुग्राम ने 213.30 अंक के साथ पहला स्थान जीता। मेजबान अंबाला 183.30 अंकों के साथ दूसरे और कुरुक्षेत्र 96.50 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ऑल-राउंड वर्ग में गुरुग्राम की मिश्का ने 78.20 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गुरुग्राम की अनिका दूसरे और अंबाला की दिव्याश्री तीसरे स्थान पर रहीं। मिश्का ने हूप, बॉल, क्लब्स और रिबन चारों ही उप-स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता साबित की।अंडर-19 में कुरुक्षेत्र की ईशा ने मारी बाजीअंडर-19 श्रेणी में कुरुक्षेत्र की ईशा ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि, टीम चैंपियनशिप का खिताब गुरुग्राम ने 170.10 अंक के साथ जीता। इसमें कुरुक्षेत्र 122.60 अंक के साथ दूसरे और रोहतक 103.60 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ऑल-राउंड स्पर्धा में कुरुक्षेत्र की ईशा ने 70.40 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। गुरुग्राम की धृति दूसरे और ईरा तीसरे स्थान पर रहीं। ईशा ने हूप, बॉल, क्लब्स और रिबन में बेहतरीन कला कौशल दिखाते हुए सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए।