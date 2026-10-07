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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   People got angry due to lack of action in the case of beating, surrounded the SP office.

Ambala News: पिटाई के मामले में कार्रवाई न होने पर भड़के लोग, एसपी कार्यालय घेरा

Wed, 07 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:51 AM IST
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People got angry due to lack of action in the case of beating, surrounded the SP office.
सेक्टर 9 थाने के बाहर धरना देते ब्राह्मण माजरा गांव से आए एससी समाज के लोग। संवाद - फोटो : Archive
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला। ब्राह्मण माजरा गांव में जून माह में कुछ महिलाओं की पिटाई और अभद्रता के मामले में एससी समाज ने मंगलवार को एसपी कार्यालय का घेराव व प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से समाज के लोग आक्रोशित थे।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। धरने पर बैठे लोगों ने एसपी अजीत सिंह शेखावत और एएसपी शिवम यादव से मुलाकात कर समस्याएं रखीं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया।
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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दो जून को हुई इस घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि पुलिस जांच के दौरान इनमें से 10 लोगों के नाम हटा दिए गए, जबकि शेष बचे आरोपियों की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले चार महीनों से वे पुलिस चौकी इंचार्ज से लेकर एसएचओ, डीएसपी और एसपी तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।

सेक्टर 9 थाने के बाहर धरना देते ब्राह्मण माजरा गांव से आए एससी समाज के लोग। संवाद

सेक्टर 9 थाने के बाहर धरना देते ब्राह्मण माजरा गांव से आए एससी समाज के लोग। संवाद- फोटो : Archive

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