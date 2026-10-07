Ambala News: पिटाई के मामले में कार्रवाई न होने पर भड़के लोग, एसपी कार्यालय घेरा

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अंबाला। ब्राह्मण माजरा गांव में जून माह में कुछ महिलाओं की पिटाई और अभद्रता के मामले में एससी समाज ने मंगलवार को एसपी कार्यालय का घेराव व प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से समाज के लोग आक्रोशित थे।प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। धरने पर बैठे लोगों ने एसपी अजीत सिंह शेखावत और एएसपी शिवम यादव से मुलाकात कर समस्याएं रखीं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दो जून को हुई इस घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि पुलिस जांच के दौरान इनमें से 10 लोगों के नाम हटा दिए गए, जबकि शेष बचे आरोपियों की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले चार महीनों से वे पुलिस चौकी इंचार्ज से लेकर एसएचओ, डीएसपी और एसपी तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।