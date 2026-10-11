Ambala News: पेंशनरों ने एलटीसी बहाली समेत कई मांगें उठाईं

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अंबाला सिटी। शनिवार को विश्वकर्मा मंदिर में फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। फेडरेशन ने शत-प्रतिशत पेंशनरों के लिए एलटीसी सुविधा बहाल करने और पंजाब की तर्ज पर हर दो साल में मूल वेतन पर इसका लाभ देने की मांग की। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए यात्रा सहायक और कार खर्च सरकार वहन करे। 2012 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कतें आ रही हैं और कुछ अस्पतालों द्वारा इन्हें स्वीकार न करने का मुद्दा भी उठा। केंद्र के निर्देशानुसार अंतिम वेतन के 50 फीसदी पर पेंशन निर्धारण की मांग की गई। 65-75 वर्ष की आयु में 5 से 15 फीसदी तक पेंशन वृद्धि की भी मांग रखी गई। कम्यूटेशन की कटौती 15 के बजाय 12 वर्ष में समाप्त करने की मांग भी की गई। संवाद