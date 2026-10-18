फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Over 40 principals honored

Ambala News: 40 से अधिक प्रधानाचार्य सम्मानित

Sun, 18 Oct 2026 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sun, 18 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Over 40 principals honored
अंबाला सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद स्कूल प्राचार्य। प्रवक्ता
अंबाला सिटी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा संचालित समभाव-समदृष्टि स्कूल में शनिवार को प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अंबाला सिटी व कैंट के 40 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।
विज्ञापन

सम्मेलन का विषय मानवीय मूल्यों और सर्वांगीण विकास से शिक्षा को नई दिशा देना था। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के बच्चों ने कथक गुरु अंजू मिगलानी के निर्देशन में स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। ट्रस्टी श्रीश गुप्ता ने बताया कि स्कूल में बच्चे, युवा व बुजुर्ग किसी भी उम्र के लोग निशुल्क दाखिला ले सकते हैं। मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न और प्रधानाचार्यों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। ट्रस्ट सदस्यों सुरेंद्र ढींगड़ा, कृष्ण लाल छाबड़ा, मोहिंदर ढींगड़ा व विनोद ढींगड़ा ने बताया कि स्कूल का शुभारंभ 30 नवंबर को पुलिस डीएवी सभागार में होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed