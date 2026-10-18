फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Nanded-Amritsar 12715 train will be augmented with an additional sleeper coach.

Ambala News: नांदेड़-अमृतसर 12715 ट्रेन में जोड़ा जाएगा अतिरिक्त स्लीपर कोच

Sun, 18 Oct 2026 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Nanded-Amritsar 12715 train will be augmented with an additional sleeper coach.
सचखंड श्री हजूर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। सचखंड श्री हजूर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नांदेड़ से अमृतसर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12715 में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। यह फैसला ट्रेन में लगातार बढ़ रही प्रतीक्षा सूची को देखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।
यह अतिरिक्त सुविधा दो दिवसीय आकलन के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार यह अस्थायी कोच जोड़ा जा रहा है। यात्रियों को आगामी 11 नवंबर को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके बाद 18 नवंबर को भी यह अतिरिक्त कोच उपलब्ध रहेगा। इस विशेष व्यवस्था से उन श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। जो लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण अपनी यात्रा को लेकर असमंजस में थे। उत्तर रेलवे के अनुरोध पर इस कोच को वापसी के दौरान भी उपयोग किया जाएगा। इसे पेयरिंग ट्रेन संख्या 12716 में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन

सुविधा की तिथियां
रेलवे बोर्ड के निर्देश पर गाड़ी संख्या 12715 नांदेड़-अमृतसर में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। यह सुविधा यात्रियों को आगामी 11 नवंबर को यात्रा करने पर मिलेगी। यह व्यवस्था उन श्रद्धालुओं के लिए है जो लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण यात्रा नहीं कर पा रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सचखंड एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों सहित हजूर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। यह ट्रेन श्रद्धालुओं की सबसे पसंदीदा ट्रेन है और इसमें हमेशा वेटिंग की सूची लंबी रहती है।
- यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed