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अंबाला। महेशनगर थाना क्षेत्र के सपेड़ा गांव में बेसहारा गोवंश से बाइक टकराने से 46 वर्षीय दिव्यांग सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी एक टांग टूट गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि शहरों में सख्ती के बाद बेसहारा गोवंश अब गांवों की सड़कों पर आ गए हैं। इनके जमावड़े से ग्रामीण सड़कों पर रोजाना हादसे हो रहे हैं। ग्रामीण सुरजीत, सुरेश और मुकेश ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारी अनुदान के बावजूद गोशालाएं गोवंश को रखने से पीछे हट रही हैं। स्थानीय निवासी साहिल, गुरप्रीत और पंकज ने मांग की है कि ग्रामीण सड़कों से बेसहारा गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में भिजवाया जाए। इससे हादसों पर अंकुश लग सकेगा। संवाद