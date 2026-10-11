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Ambala News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से विवाहिता की मौत, भड़के ग्रामीण

Sun, 11 Oct 2026 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:11 AM IST
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Married woman dies after being hit by high tension wire, villagers enraged
मृतका का फाइल फोटो - फोटो : samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
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बराड़ा। अधोया गांव में हाईटेंशन बिजली के तारों की चपेट में आने से विवाहिता रितु की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है।
मृतका के पति सुभाष ने बताया कि इन तारों से इलाके में पहले भी हादसे हुए हैं। उनके चाचा को भी इन्हीं तारों से करंट का झटका लग चुका है। सुभाष ने कहा कि हम कई बार बिजली विभाग से इन तारों को यहां से हटाने की लिखित व मौखिक मांग कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने सुध नहीं ली।
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सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर दलीप सिंह ने प्रशासन और बिजली निगम से मांग की है कि रिहायशी इलाकों और घरों के ऊपर से गुजर रही ऐसी तमाम हाईवोल्टेज तारों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह का दर्दनाक खामियाजा न भुगतना पड़े।
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शुक्रवार की शाम को हुआ था हादसा : परिजनों के अनुसार, अधोया में तोलावली रोड पर सुभाष अपना नया मकान बनवा रहे थे। शुक्रवार को घर के लैंटर के लिए सरिये का जाल बिछाया गया था। शाम के समय बचे सरिये समेटे जा रहे थे। इसी दौरान सुभाष की पत्नी रितू (30) सरिये उठाने लगीं। वह सरिया घर के ठीक ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली लाइन के संपर्क में आ गया।

करंट लगने से रितू बुरी तरह झुलस गईं। उनकी देवरानी रितू भी घबराकर बेहोश हो गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिजनों ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने रितू को मृत घोषित कर दिया। देवरानी रितू का इलाज मुलाना के एमएम अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। महिला का एक लड़का और लड़की है।

मृतका का फाइल फोटो

मृतका का फाइल फोटो- फोटो : samvad

मृतका का फाइल फोटो

मृतका का फाइल फोटो- फोटो : samvad

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