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Ambala News: नन्हे बच्चों ने बिखेरी संस्कृति की छटा

Thu, 15 Oct 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:58 AM IST
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Little children spread the essence of culture
वायु रक्षा आर्मी प्राइमरी स्कूल में शक्ति के रूप में बच्ची। स्कूल
अंबाला। वायु रक्षा आर्मी प्राइमरी स्कूल में नवरात्र एवं दशहरा उत्सव मनाया गया। बाल वाटिका-2 के बच्चों ने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों और गरबा नृत्य की प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नन्ही शेषा की ओर से मां कालरात्रि के रूप में महिषासुर वध का सशक्त मंचन रहा, जिसने नारी शक्ति के पराक्रम का संदेश दिया। प्रधानाचार्या किरण दीप्ति जेटली ने बच्चों को अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का संकल्प दोहराया गया। संवाद
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