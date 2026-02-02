Ambala News: नन्हे बच्चों ने बिखेरी संस्कृति की छटा

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अंबाला। वायु रक्षा आर्मी प्राइमरी स्कूल में नवरात्र एवं दशहरा उत्सव मनाया गया। बाल वाटिका-2 के बच्चों ने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों और गरबा नृत्य की प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नन्ही शेषा की ओर से मां कालरात्रि के रूप में महिषासुर वध का सशक्त मंचन रहा, जिसने नारी शक्ति के पराक्रम का संदेश दिया। प्रधानाचार्या किरण दीप्ति जेटली ने बच्चों को अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का संकल्प दोहराया गया। संवाद