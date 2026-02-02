पुस्तकालय ज्ञान का भंडार : प्राचार्या

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बराड़ा। संत मोहन सिंह खालसा लबाना गर्ल्स कॉलेज में प्राचार्या डॉ. शशि खुराना के निर्देशन में लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या ने पुस्तकालय को ज्ञान का भंडार बताते हुए छात्राओं को नियमित अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। लाइब्रेरी विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा सैनी ने पुस्तकालय में उपलब्ध हजारों पुस्तकों, सुविधाओं और नियमों की जानकारी दी। छात्राओं ने शैक्षणिक विकास के लिए संसाधनों के सदुपयोग का संकल्प लिया। संवाद