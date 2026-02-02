फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Library is a storehouse of knowledge: Principal

पुस्तकालय ज्ञान का भंडार : प्राचार्या

Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Library is a storehouse of knowledge: Principal
बराड़ा के संत मोहन सिंह खालसा लबाना गर्ल्स कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान मौजूद गणमान्य व विद्यार
बराड़ा। संत मोहन सिंह खालसा लबाना गर्ल्स कॉलेज में प्राचार्या डॉ. शशि खुराना के निर्देशन में लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या ने पुस्तकालय को ज्ञान का भंडार बताते हुए छात्राओं को नियमित अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। लाइब्रेरी विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा सैनी ने पुस्तकालय में उपलब्ध हजारों पुस्तकों, सुविधाओं और नियमों की जानकारी दी। छात्राओं ने शैक्षणिक विकास के लिए संसाधनों के सदुपयोग का संकल्प लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed