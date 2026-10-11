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Ambala News: केवी-2 ने डीएवी रिवरसाइड को 4-0 से हराया

Sun, 11 Oct 2026 03:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:06 AM IST
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KV-2 defeated DAV Riverside 4-0
छावनी के रॉबर्ट पैवेलियन मैदान में आयोजित फुटबाल मैच में ​भिड़ते केवी नंबर दो और डीएवी रिवरसाइड
आर्मी स्कूल और फारूका एकेडमी का मैच रहा बेनतीजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। छावनी के रॉबर्ट पैवेलियन मैदान में शनिवार को द्वितीय मोहिंदर सिंह मेमोरियल अंडर-14 फुटबॉल लीग के दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में केवी नंबर-दो ने डीएवी रिवरसाइड को 4-0 के बड़े अंतर से हराया। वहीं, दूसरा मुकाबला आर्मी पब्लिक स्कूल और फारूका फुटबॉल एकेडमी के बीच गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ।
पहले मुकाबले में केवी नंबर-दो की टीम ने आक्रामक रुख अपनाते हुए डीएवी रिवरसाइड पर लगातार दबाव बनाए रखा। बेहतरीन तालमेल के साथ केवी नंबर-दो ने यह मैच 4-0 से एकतरफा जीता। राजेश शर्मा इस मैच के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके खेल की सराहना की।
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राजेश शर्मा ने कहा कि बच्चों का यह जुनून अंबाला को हरियाणा में फुटबॉल का सिरमौर बनाएगा। उन्होंने आयोजक संस्था को 3100 रुपये का आर्थिक योगदान भी दिया। शाम चार बजे दूसरे मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल और फारूका फुटबॉल एकेडमी आमने-सामने थीं। दोनों टीमों ने संतुलित खेल दिखाया लेकिन कोई गोल नहीं कर सकीं, जिससे मैच गोलरहित ड्रॉ रहा। इस मैच के मुख्य अतिथि सतीश सैनी थे। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए संस्था को 5100 रुपये की सहयोग राशि सौंपी।
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आगामी मुकाबले
सोसाइटी के महासचिव नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार को प्रतियोगिता के तहत कुल छह मुकाबले खेले जाएंगे। इन मैचों की शुरुआत सुबह दस बजे से होगी। यह प्रतियोगिता युवा प्रतिभाओं को निखारने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है।

छावनी के रॉबर्ट पैवेलियन मैदान में आयोजित फुटबाल मैच में भिड़ते केवी नंबर दो और डीएवी रिवरसाइड

छावनी के रॉबर्ट पैवेलियन मैदान में आयोजित फुटबाल मैच में भिड़ते केवी नंबर दो और डीएवी रिवरसाइड

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