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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लापता हुए 7 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में एक दंपती को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि दंपती के पास कोई बच्चा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था।उत्तर प्रदेश के जिला खीरी (मोहम्मदी/गुलौली खोरी) के टेगुनखुर्रमनगर निवासी निरंजन (उम्र करीब 35 वर्ष), जो पेशे से राजमिस्त्री हैं, 22 नवंबर को अपने 7 वर्षीय बेटे शिवा के साथ यूपी के बराहा गांव जाने के लिए छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उनकी ट्रेन सुबह 2 बजे आनी थी। स्टेशन पर इंतजार करते समय निरंजन की आंख लग गई और पास बैठा उनका बेटा शिवा मोबाइल चला रहा था। कुछ समय बाद आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि बच्चा गायब है।बच्चे की काफी तलाश करने के बाद सुबह रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों ने निरंजन को बताया कि लगभग 5-6 साल का एक बच्चा आरपीएफ राजपुरा में मिल चुका है। सूचना मिलते ही निरंजन राजपुरा पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे शिवा की पहचान कर ली। वहां पुलिस के पास एक महिला और एक पुरुष मिले, जिन पर बच्चे को उठाने का आरोप है। इसके बाद बाल कल्याण समिति की टीम बच्चे और परिजनों को पटियाला ले गई, जहां पूछताछ के बाद बच्चे को सुरक्षित उसके पिता को सौंप दिया गया।आरोपियों की पहचान विष्णु (उम्र करीब 25 वर्ष) और उसकी पत्नी पूजा (उम्र करीब 30 वर्ष), निवासी गांव तुलसी रामपुरा, तहसील पयागपुर/पयापुर, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। सीडब्ल्यूसी पटियाला की काउंसलिंग रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।- राजेश कुमार, प्रभारी जीआरपी,अंबाला