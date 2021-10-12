Ambala News: मेरठ के ध्यानार्थ... शालीमार मालानी एक्सप्रेस में आईफोन व नकदी चोरी

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अंबाला। ट्रेन नंबर 14662 शालीमार मालानी एक्सप्रेस में जम्मूतवी से मेरठ आ रहे एक परिवार का चलती ट्रेन में पर्स चोरी हो गया। घटना 27 सितंबर की सुबह कैंट रेलवे स्टेशन के पास हुई। मेरठ के गंगानगर निवासी सचिन मलिक अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ कोच ए-1 में सफर कर रहे थे। सुबह करीब 5:40 बजे सोकर उठने पर परिजनों को लेडीज पर्स गायब मिला। पीड़ित के मुताबिक पर्स में एक आईफोन, 20 हजार रुपये नकद, दो कलाई घड़ियां, नजर का चश्मा और तीन आधार कार्ड रखे हुए थे। मामले में जीआरपी मेरठ सिटी द्वारा ट्रांसफर जीरो एफआईआर के आधार पर कैंट जीआरपी थाने में चोरी की धारा 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी एएसआई करन सिंह ने बताया कि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। संवाद