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अंबाला। अंबाला छावनी में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों ने जब महीनों से लंबित इंतकाल, डेढ़ साल से बंद विधवा पेंशन और लाखों रुपये के बिजली बिल जैसी समस्याएं रखीं तो मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। एक महिला की डेढ़ साल से पेंशन शुरू नहीं होने पर उन्होंने विभाग के निदेशक को फोन कर जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।वहीं, लंबित इंतकाल के निपटारे के लिए एसडीएम को विशेष कैंप लगाने और अवैध स्लॉटर हाउस को शाम तक बंद कराने के आदेश दिए। इसके अलावा शहीद का बोर्ड तोड़ने और प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में अंबाला छावनी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कई शिकायतों में एक ही समस्या के समाधान के लिए लोगों को लंबे समय से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनता के काम अनावश्यक रूप से लटकाने की शिकायतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।डेढ़ साल से पेंशन नहीं, निदेशक को कार्रवाई के निर्देशछावनी निवासी महिला ने बताया कि उसकी विधवा पेंशन डेढ़ साल से नहीं लगाई गई। विभागीय कार्यालय में पूछने पर डाटा में गड़बड़ी होने की बात कहकर उसे वापस भेज दिया जाता है। इस पर विज ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि डाटा ठीक करना विभाग की जिम्मेदारी है, लाभार्थी की नहीं। उन्होंने विभाग के निदेशक को फोन कर जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला की डेढ़ वर्ष से पेंशन नहीं लगना यह विभागीय कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रश्नचिन्ह है।इंतकाल के लिए चक्कर काट रहे लोगों को राहत के निर्देशअंबाला छावनी निवासी एक महिला ने शिकायत दी कि वह कई महीनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन अलग-अलग बहाने बनाकर उसका इंतकाल नहीं किया जा रहा। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति ने भी पटवारी पर इंतकाल लटकाने का आरोप लगाया। ऐसे कई मामले सामने आने पर मंत्री ने एसडीएम अंबाला छावनी को विशेष कैंप लगाकर लंबित इंतकाल का निपटारा करने के निर्देश दिए।सवा लाख का बिजली बिल बनने पर एसई से जवाब तलबएक उपभोक्ता का बिजली बिल करीब सवा लाख रुपये तक पहुंचने का मामला भी दरबार में आया। इस पर विज ने एसई से पूछा कि नियमित रूप से बिल की वसूली क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समय पर बिल वसूला जाता तो इतनी बड़ी राशि जमा नहीं होती। उन्होंने भविष्य में ऐसी शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।शहीद का बोर्ड तोड़ने पर केस दर्ज करने के निर्देशगांव गरनाला निवासी शहीद गुरसेवक सिंह के पिता ने बताया कि गांव के गेट पर लगा शहीद का बोर्ड शरारती तत्वों ने तोड़कर गायब कर दिया। मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री विज ने पंजोखरा थाना एसएचओ को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी और अवैध स्लॉटर हाउस की शिकायतएक फरियादी ने आरोप लगाया कि जग्गी प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट देने के नाम पर उससे रकम ली, लेकिन न प्लॉट दिया और न ही पैसे लौटाए। अब उसे धमकियां दी जा रही हैं। इस पर विज ने एसपी को संबंधित डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं, बीडी फ्लोर मिल के पीछे रहने वाले लोगों ने अवैध स्लॉटर हाउस से दुर्गंध और गंदगी फैलने की शिकायत की। मंत्री ने नगर परिषद के ईओ को शाम तक स्लॉटर हाउस बंद कराने और पुलिस को मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए।ट्यूबवेल फेल होने और थाने में सुनवाई नहीं होने पर भी नाराजगीगांव जनेतपुर के लोगों ने जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से कराए गए बोर से गंदा पानी आने और अन्य गांवों में भी ट्यूबवेल फेल होने की शिकायत की। विज ने मामले की जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा महेशनगर थाना क्षेत्र से मारपीट, महिला उत्पीड़न और मंदिर विवाद की शिकायतें आने पर उन्होंने एसएचओ को फटकार लगाई और कहा कि थाने स्तर पर ही इन मामलों का निपटारा होना चाहिए।इन शिकायतों पर भी कार्रवाई के दिए निर्देशइसके अलावा करधान में गली के बीच ट्रांसफार्मर लगाने, टुंडला निवासी महिला ने मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं होने, दलीपगढ़ में गेट निर्माण विवाद, डिफेंस कॉलोनी में 33 केवी लाइन शिफ्ट करने, पटेल नगर में चोरी, धनकौर में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी और डिफेंस कॉलोनी सेक्टर-डी में सड़क निर्माण से जुड़ी शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।