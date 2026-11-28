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अंबाला। गढ़वाल सभा कैंट के तत्वावधान में शनिवार को मतिदास नगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। मूर्ति स्थापना के बाद भंडारा भी लगाया गया। सुबह 7 बजे विशेष पूजन व हवन किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के बीच मंदिर में मूर्ति स्थापना व प्राण-प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी की गई। सभा के प्रधान राजेश ध्यानी ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी। उन्होंने मंदिर के नवीनीकरण कार्य में योगदान देने वाले श्रमिकों को उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा सभा की ओर से डॉ. सरोजिनी नौटियाल को उनके उत्कृष्ट सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गढ़वाल सभा के संरक्षक रमेश धस्माना, उप-प्रधान चंद्र शेखर, महासचिव प्रवीन पसबोला, विजय प्रकाश, ध्यान सिंह और कुंवर हरेंद्र सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। संवाद