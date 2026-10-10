फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Indra, Surya, Varuna, and Soma Houses won the 100-meter race.

Ambala News: 100 मीटर दौड़ में इंद्रा, सूर्या, वरुणा और सोमा हाउस जीता

Sat, 10 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Indra, Surya, Varuna, and Soma Houses won the 100-meter race.
छावनी के रिवरसाइड डीएवी पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता में भाग लेते छात्र। स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। छावनी स्थित रिवरसाइड डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रहे खेल महोत्सव के पांचवें दिन शुक्रवार को एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का रोमांच देखने को मिला। मैदान में 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर दौड़ आयोजित की गई, जिसमें छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान इंद्रा, सूर्या, वरुणा और सोमा हाउस के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए पदकों पर कब्जा जमाया।
100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में इंद्रा हाउस के मानविंदर सिंह (सातवीं सी), सूर्या के हरकित (आठवीं ए), वरुणा के अर्पित (आठवीं सी) और सोमा हाउस के परमथ (आठवीं सी) ने जीत हासिल की। वहीं बालिका वर्ग में इंद्रा हाउस की प्रज्ञा (सातवीं बी), सूर्या की लविका (छठी सी), वरुणा की अनुष्का (सातवीं डी) और सोमा हाउस की शनाया (सातवीं डी) ने जीत दर्ज की।
विज्ञापन

विद्यालय की प्रधानाचार्या सीमा दत्त ने विजेताओं व प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना का विकास करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------
200 मीटर दौड़ के परिणाम
बालक वर्ग में सोमा हाउस के अरमान सिंह (सातवीं बी), इंद्रा हाउस के मानविंदर सिंह (सातवीं सी), वरुणा के अर्पित जस्सी (आठवीं सी) और सूर्या हाउस के हरकित सैनी (आठवीं ए) ने बाजी मारी। बालिका वर्ग में सोमा हाउस की आरना मेहता (छठी ए), इंद्रा हाउस की प्रज्ञा लांबा (सातवीं बी), वरुणा की अनुष्का (सातवीं डी) और सूर्या हाउस की लविका (छठी सी) ने जीत दर्ज की।

----------
800 मीटर दौड़ के परिणाम
लंबी दौड़ (800 मीटर) के बालक वर्ग में वरुणा हाउस के अर्पित, इंद्रा के मानविंदर, सूर्या के हरकित और सोमा के परमथ ने जीत दर्ज की। वहीं बालिका वर्ग में वरुणा हाउस की अनुष्का, इंद्रा हाउस की प्रज्ञा, सूर्या की आराध्या गोयल (आठवीं बी) और सोमा हाउस की कीरत (सातवीं ए) ने जीतकर अपने-अपने सदन का नाम रोशन किया।

छावनी के रिवरसाइड डीएवी पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता में भाग लेते छात्र। स्कूल

छावनी के रिवरसाइड डीएवी पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता में भाग लेते छात्र। स्कूल

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed