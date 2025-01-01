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अंबाला सिटी। छावनी और शहर के रिहायशी सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और सड़कों के रखरखाव के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने कवायद शुरू कर दी है। प्राधिकरण के अंबाला डिवीजन की ओर से अलग-अलग विकास एवं मरम्मत कार्यों के लिए चार निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।इन कार्यों पर करीब 6.76 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। संबंधित एजेंसियां 30 नवंबर दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। वहीं, 1 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तकनीकी और वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी। प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।अंबाला सिटी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से अंबाला छावनी और शहर के विभिन्न रिहायशी सेक्टरों में जलापूर्ति, सीवरेज और सड़कों के रखरखाव को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। प्राधिकरण के अंबाला डिवीजन ने इन विकास व मरम्मत कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।एजेंसियां 30 नवंबर दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जबकि 1 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तकनीकी व वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी। प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।सेक्टर-34 में सड़कों के किनारे दुरुस्त होंगे कर्ब स्टोनअंबाला छावनी के सेक्टर-34 स्थित अर्बन एस्टेट में सड़कों के सौंदर्यीकरण और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसके तहत 30 मीटर चौड़ी सड़क के बर्म की सफाई के साथ-साथ क्षतिग्रस्त कर्ब स्टोन को हटाकर दोबारा लगाने और प्वाइंटिंग का काम होगा। इस परियोजना पर करीब 1 लाख 67 हजार 910 रुपये की लागत आएगी।सेक्टर-7 में दुरुस्त होगी पेयजल आपूर्तिअंबाला शहर के सेक्टर-7 अर्बन एस्टेट में लोगों को पेयजल लीकेज की समस्या से राहत मिलेगी। प्राधिकरण की ओर से यहां वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत के साथ-साथ विभिन्न साइज के डीआई पाइप स्पेशल और सीआईडी जॉइंट लगाए जाएंगे। इस कार्य के लिए 1 लाख 69 हजार 249 रुपये का बजट तय किया गया है।सेक्टर-34 में नए मैनहोल निर्माण और मरम्मत का कार्यछावनी के सेक्टर-34 में सीवरेज व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मैनहोल के निर्माण और मरम्मत का काम करवाया जाएगा। इस कार्य पर लगभग 1 लाख 69 हजार 398 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे जलभराव और सीवर जाम की समस्या का समाधान होगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर-34 अर्बन एस्टेट में ही खुले और जर्जर मैनहोल को सुरक्षित बनाने के लिए एक अन्य निविदा जारी की गई है। इसके तहत मैनहोल की ईंटों की चिनाई कर उन्हें ऊंचा उठाया जाएगा, प्लास्टर के साथ उन पर आरसीसी स्लैब डाले जाएंगे और नए ढक्कन लगाए जाएंगे। इस काम पर 1 लाख 69 हजार 054 रुपये की लागत आएगी।छावनी और शहर के सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए चार अलग-अलग निविदाएं जारी की गई हैं। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य अलॉट कर दिए जाएंगे, ताकि एक माह के भीतर सभी काम पूरे कर लोगों को राहत दी जा सके।- कैलाश, कार्यकारी अभियंता, एचएसवीपी (अंबाला डिवीजन)