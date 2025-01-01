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अंबाला। छावनी की डिफेंस कॉलोनी में तेज रफ्तार कार की टक्कर ने एक परिवार के इकलौते बेटे की जिंदगी छीन ली। लेन नंबर-8 के पास हुए हादसे में 15 वर्षीय मानव लांबा की मौत हो गई। वह एमएम इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। जिस बेटे के बड़े होकर माता-पिता को पूरी दुनिया की सैर करवाने के सपने थे, वह अब कभी घर नहीं लौटेगा।पंजोखरा थाना प्रभारी जय सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार, मानव रोज की तरह वीरवार सुबह स्कूल गया था। स्कूल से लौटने के बाद वह अपने चचेरे भाई जीवांश लांबा और कुछ दोस्तों के साथ बाइक पर बाजार जाने के लिए निकला। जैसे ही वे डिफेंस कॉलोनी की लेन नंबर-8 के पास पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मानव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।मां से कहता था, बड़ा होकर पूरी दुनिया घुमाऊंगाइकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर मां सपना का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। नागरिक अस्पताल में बेटे के पास बैठी मां बार-बार बेसुध हो रही थीं। उन्होंने बताया कि मानव अक्सर कहता था कि बड़ा होकर कामयाब बनेगा और उन्हें पूरी दुनिया की सैर करवाएगा। मां के लिए बेटे के ये शब्द अब जिंदगीभर की याद बनकर रह गए हैं।पढ़ाई में होशियार और मिलनसार था मानवचचेरे भाई जीवांश ने बताया कि मानव पढ़ाई में बेहद होशियार था। शांत और मिलनसार स्वभाव के कारण वह परिवार और स्कूल में सभी का प्रिय था। सुबह हंसते-खेलते स्कूल गया मानव शाम को हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद कॉलोनी और स्कूल के विद्यार्थियों में शोक की लहर है।डिफेंस कॉलोनी में हादसे की सूचना मिलते ही नागरिक अस्पताल पहुंचे थे। शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रखवा दिया है। मौके पर जाकर घटनास्थल का दौरा किया गया है, ताकि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सके।- जय सिंह, थाना प्रभारी, पंजोखरा, अंबाला सिटी।