Ambala News: जिम्नास्टिक में गुरुग्राम की टीम चैंपियन, अंबाला का दूसरा स्थान

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी के वार हीरो स्टेडियम में 59वीं हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स के अंडर-14 बालक वर्ग जिम्नास्टिक मुकाबले संपन्न हुए। इन मुकाबलों में गुरुग्राम की टीम ने 265.75 अंक हासिल कर ओवरऑल टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। भिवानी के वीरेन ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑलराउंड बेस्ट का खिताब अपने नाम किया।इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक के करतब दिखाए। मेजबान अंबाला की टीम 243.05 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। हिसार ने 188.30 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में वीरेन ने 63.75 अंक प्राप्त कर पहला स्थान पाया। गुरुग्राम के विहान 61.45 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। हिसार के हार्दिक 60.90 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।विभिन्न इवेंट्स में विजेताओं का प्रदर्शनफ्लोर एक्सरसाइज में हिसार के हार्दिक ने 13.40 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंबाला के अन्मय 12.50 अंक के साथ दूसरे और हिसार के यश 11.90 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पॉमेल हॉर्स में भिवानी के वीरेन 11.00 अंक के साथ प्रथम रहे। सिरसा के प्रियांश और गुरुग्राम के हितेन 10.00-10.00 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अंबाला के अन्मय 9.90 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे।अन्य स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने दिखाया दमस्टिल रिंग्स में गुरुग्राम के विहान 10.20 अंक के साथ प्रथम रहे। अंबाला के सौरव 9.80 अंक के साथ द्वितीय और भिवानी के वीरेन 9.75 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। वॉल्टिंग टेबल में वीरेन ने 11.25 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। गुरुग्राम के विहान 11.10 अंक के साथ दूसरे और अंबाला के अन्मय 10.65 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पैरेलल बार्स में अंबाला के अन्मय 11.70 अंक के साथ प्रथम रहे। हॉरिजॉन्टल बार में गुरुग्राम के विहान 9.25 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहे।