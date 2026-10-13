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अग्रसेन के आदर्शों पर चल रही सरकार : अनिल विज

Tue, 13 Oct 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:09 AM IST
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Government is following the ideals of Agrasen: Anil Vij
कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन को नमन करते मंत्री अनिल विज। प्रवक्ता - फोटो : पार्टी
छावनी में अग्रवाल सभा की ओर से भजन संध्या आयोजित
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की जयंती का दिन उनके सिद्धांतों को अपनाने का है। अंबाला छावनी में अग्रवाल सभा की ओर से आयोजित भजन संध्या में उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन महान शासक, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने समाज सेवा, पारदर्शी व्यापार और सबका साथ, सबका विकास का संदेश दिया।

मंत्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन-कल्याणकारी योजनाओं से आम जनजीवन का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार महाराजा अग्रसेन के बताए मार्ग पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही है। इस अवसर पर मंत्री विज ने अग्रवाल सभा को समाज सेवी प्रकल्पों के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के साथ मंत्रमुग्ध होकर झूमे। इस दौरान सभा के पदाधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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