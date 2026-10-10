फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Gang selling vehicles using forged documents busted; prime accused arrested.

Ambala News: फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ियां बेचने के गिरोह का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Gang selling vehicles using forged documents busted; prime accused arrested.
अंबाला सिटी के नग्गल थाना पुलिस की गिरफ्त में कार सहित पकड़ा गया सरगना। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला सिटी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर चोरी और ठगी की गाड़ियां बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नग्गल थाना पुलिस ने त्वरित और वैज्ञानिक अनुसंधान के बल पर गिरोह के मुख्य सरगना तरनतारन पंजाब के बैंका गांव निवासी गुरविंदर सिंह को उसके गांव से ही गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के पास से तीन गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस रिकॉर्ड में पता चला कि आरोपी गुरविंदर सिंह पर दिल्ली में भी वाहन चोरी व चेसिस नंबर से छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हैं। जांच अधिकारी एएसआई सोनू कुमार ने बताया कि मामला 22 मई 2025 का है, जब सिटी के बकनोर गांव निवासी मंजीत सिंह ने थाना नग्गल में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

पीड़ित ने आरोप लगाया था कि नितिन कुमार और उसके साथियों ने सो जाली कागजात तैयार किए और उन्हें पंजाब नंबर की एक गाड़ी बेचकर लाखों की ठगी की। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और कार्रवाई करते हुए पहले बराड़ा के सिंभला गांव निवासी आरोपी नितिन कुमार को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

------
गिरोह के अन्य तार खंगाल रही पुलिस
जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गुरविंदर सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस उनका कहना है कि गिरोह से अब तक तीन गाड़ियां बरामद की जा चुकी हैं। नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और चोरी की अन्य गाड़ियों का पता लगाने के लिए मामले में गहन जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed