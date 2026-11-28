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रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे मुख्यालय के निर्देशों के बाद अंबाला मंडल ने भी नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत पात्रता का सत्यापन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के जरिये किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पीआरएस काउंटरों के साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट और एप से भी टिकट बुक कराया जा सकेगा।काउंटर पर टिकट बुकिंग के दौरान यात्री से कोई नकद राशि नहीं ली जाएगी। टिकट पर सीएसटी राशि के साथ नकद भुगतान शून्य दर्ज होगा। हालांकि, आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर नॉन-यूपीआई श्रेणी के तहत लागू सुविधा शुल्क देना होगा। संवाद