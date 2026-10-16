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Ambala News: आज से चंडीगढ़-नई दिल्ली सहित अन्य ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफार्म

Fri, 16 Oct 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:46 AM IST
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From today, the platforms for several trains, including those running between Chandigarh and New Delhi, will change.
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाली कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव किया है। उत्तर रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह बदलाव शुक्रवार से 17 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन 12046 चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो दोपहर 3:20 बजे नई दिल्ली पहुंचती है, अब निर्धारित प्लेटफॉर्म-2 के बजाय प्लेटफॉर्म-1 पर आएगी।
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इसी प्रकार 12562 नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म-13 की जगह नए प्लेटफॉर्म-1 पर, 12561 जयनगर-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस-12 की जगह 7 पर, 15306 रोहतक-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 पर, 19566 देहरादून-ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस 4 पर आएगी।
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साथ ही 12472/74/76/78 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बांद्रा/गांधीधाम/हापा/जामनगर स्वराज/सर्वोदय एक्सप्रेस 8 पर, 12392 नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस 1 पर, 22435 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 6 पर, 64441/64410 गाजियाबाद-नई दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू 12पर, 54473 दिल्ली जंक्शन-सहारनपुर पैसेंजर 6 पर, 64409/64076 गाजियाबाद-नई दिल्ली-पलवल ईएमयू 9 पर, 64016 शकूरबस्ती-पलवल ईएमयू प्लेटफॉर्म-1 की बजाए नए प्लेटफॉर्म-4 पर आएगी।
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