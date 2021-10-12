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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   FIR lodged against husband and father-in-law for dowry harassment

Ambala News: पति और ससुर पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:03 AM IST
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FIR lodged against husband and father-in-law for dowry harassment
अंबाला। कुरुक्षेत्र की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर थाना पड़ाव पुलिस ने उसके पति और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी वर्ष 2008 में छावनी निवासी दीपक कुमार से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति दीपक और ससुर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पति ने उसके सोने के जेवरात छीन लिए और अक्सर शराब के नशे में गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसके पति ने बिना तलाक दिए करनाल की एक महिला से दूसरी शादी रचा रखी है।
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पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने उसे कमरे में बंद कर दो दिनों तक खाना तक नहीं दिया और बीमार होने पर इलाज कराने से भी मना कर दिया। विरोध करने और परिजनों के घर आने पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। जांच अधिकारी रेणू बाला ने बताया कि महिला थाना व पुलिस जांच के दौरान ननद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। थाना पड़ाव पुलिस ने पति दीपक कुमार और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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