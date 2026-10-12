Ambala News: बारिश से भीगी फसल खराब होने का डर

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संवाद न्यूज एजेंसीतेज बारिश से धान फसल बर्बाद, किसानों की बढ़ी मुसीबतबराड़ा। रविवार दोपहर अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से खेतों में खड़ी और मंडी में रखी धान की फसल भीग गई। इससे कटाई का काम रुक गया और किसानों को गुणवत्ता खराब होने का डर सता रहा है।दोपहर करीब बारह बजे काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही शाम जैसा नजारा हो गया। धान की फसल पककर तैयार है और किसान कटाई कर मंडी में पहुंचाने में लगे हैं। तेज हवा और बारिश से खेतों में खड़ी फसल गिर गई और पानी भर गया। बराड़ा अनाज मंडी में खुले में पड़ी धान की ढेरियां भीग गईं। किसान तिरपाल से ढकने और फसल इकट्ठा करने में जुटे रहे। बारिश की तेजी के कारण कई किसानों का धान पानी में भीग गया। धान में नमी बढ़ने से गुणवत्ता खराब होने का डर है। खरीद के समय नमी के मानकों में फंसने की आशंका भी किसानों को सता रही है।किसानों की मांगकिसानों ने कहा कि बार-बार मौसम बदलने से उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। उन्होंने मंडी में तिरपाल और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की मांग की है। किसानों ने खरीद व उठान में तेजी लाने की भी अपील की, ताकि मौसम की मार न झेलनी पड़े। तेज बारिश से बाजारों और सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हुई।